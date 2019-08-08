شاهد| تمارين رياضية لتقوية عضلات الذراعين

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مع الإعلامية فرح طه، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وتقوية عضلات الذراعين.



وقال "أبو هاشم"، خلال برنامج "صباح البلد"، المقدم على قناة "صدى البلد"، اليوم، الخميس، إن هذه التمارين من الممكن ممارستها في مكان واسع أو المنزل ولا تحتاج إلى الذهاب لصالة "الجيم".



وأضاف أن تلك التمارين تشمل تمرين "الاسكوات"، المخصصة للجزء الأسفل من الجسم، وتعمل على شد الجسم والبطن، فضلًا عن بناء العضلات،



وأوضح أن من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الكتف، والذراعين.