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أخبار البلد

القومى للمرأة يواجه التحرش في العيد بهذه الطريقة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:21 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
أمل مجدى
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، تلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، عبر الخط الساخن رقم 15115، وذلك سعيا من المجلس لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وأشارت مايا مرسي إلى أن المجلس يعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه الى رفع دعاوى قضائية ، مؤكدة تعاونه المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية .

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