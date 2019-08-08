الوزراء يوافق على تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018، بإنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، ومن بين هذه التعديلات أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية 6 من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من جانب الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.



ويعين مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا للهيئة لمدة عام قابلة للتجديد، ويحدد معاملته المالية، كما نصت التعديلات على استبدال عبارة "رئيس مجلس الإدارة" الواردة في قرار رئيس الجمهورية، بعبارة "المدير التنفيذي للهيئة".



يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتباع الأساليب الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من موارد الدولة بأسلوب استثماري، وكذلك في ضوء المتغيرات العالمية في المجال الرياضي خلال السنوات الماضية وتحوله إلى قطاع منتج يسهم بشكل مباشر في الدخل القومي، كما تأتي هذه التعديلات في ضوء رؤية مصر 2030.