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إنترفاكس: روسيا تغلق جزءا من البحر الأبيض أمام الملاحة لمدة شهر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:25 م
صدى البلد
رويترز
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ميناء أرخانجيلسك قوله إن روسيا أغلقت منطقة بالبحر الأبيض أمام الملاحة لمدة شهر بعد انفجار مميت لمحرك صاروخي بمنطقة اختبارات عسكرية في شمال البلاد في وقت سابق اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق نقلا عن وزارة الدفاع أن انفجار‭‭ ‬‬محرك صاروخي ذي وقود دفع سائل تسبب في مقتل شخصين في إقليم أرخانجيلسك بشمال البلاد.

وقال مسؤول بالميناء إن منطقة خليج دفينا بالبحر الأبيض ستغلق أمام الملاحة.

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