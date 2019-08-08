ارتفاع واردات الصين من النفط في يوليو مع تعافي أرباح مصافي التكرير

أظهرت بيانات من الجمارك اليوم الخميس أن واردات الصين من النفط الخام في يوليو ارتفعت 14 % عن مستواها قبل عام مع قيام مصافي التكرير بزيادة الانتاج وسط تعافي هوامش الربح.



وبلغ حجم شحنات الخام التي وصلت إلى الصين الشهر الماضي 41.04 مليون طن، ما يعادل 9.66 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك.



ويقارن ذلك مع 9.63 مليون برميل يوميا في يونيو و8.48 مليون برميل يوميا في يوليو 2018.



وأظهرت البيانات أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، اشترت 285.64 مليون طن من الخام في الأشهر السبعة الأولى من 2019، أو حوالي 9.84 مليون برميل يوميا، بزياة قدرها 9.5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.