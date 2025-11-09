قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
شك في سلوكها.. المتهم بقتـ.ل زوجته وابنه الرضيع في المنوفية يعترف بجريمته
الوطنية للانتخابات: كارت برايل لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في تصويت النواب
تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي
رسميًا.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور

ميرنا رزق

شهد دير الشهيد العظيم مار جرجس بالرزيقات في محافظة الأقصر، اليوم، توافد المئات من الأقباط للمشاركة في احتفالات الدير السنوية، التي تقام في أجواء من الفرح والترانيم والصلوات، وسط استعدادات مكثفة من لجان التنظيم والخدمة لاستقبال الزوار القادمين من مختلف المحافظات.

أكبر التجمعات الدينية في الصعيد

وانطلقت، صباح اليوم، زفة الشهيد مار جرجس، إعلانا ببدء أول أيام الاحتفال السنوي المقام بالدير، والذي يُعد من أكبر التجمعات الدينية في صعيد مصر، حيث شارك فيها عدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والشعب القبطي حاملين أيقونة الشهيد العظيم مار جرجس وسط ترديد الترانيم والألحان المخصصة له تعبيرًا عن المحبة والإيمان الراسخ في قلوب المؤمنين.

ويُحيي الأقباط هذا الاحتفال سنويا تخليدا لذكرى استشهاد القديس مار جرجس الروماني، أحد أبرز شهداء الكنيسة القبطية، الذي عرف بشجاعته وثباته على الإيمان بالمسيح رغم التعذيب الشديد الذي تعرض له في القرن الثالث الميلادي حتى نال إكليل الشهادة.

أشهر قديسي الكنيسة الأرثوذكسية

ويعتبر الشهيد العظيم مار جرجس هو أحد أشهر قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويلقب بـ«الروماني» لأنه وُلِد في مدينة اللد بفلسطين من أسرة مسيحية عريقة من أصل روماني.، وتربى على الإيمان المسيحي منذ طفولته، والتحق بالجيش الروماني في عهد الإمبراطور دقلديانوس، واشتهر بشجاعته وإخلاصه في خدمته.

وعندما بدأ الإمبراطور يضطهد المسيحيين ويأمر بعبادة الأوثان، أعلن مار جرجس إيمانه جهارا بالمسيح ورفض أن ينكر إيمانه، فتعرض لتعذيبات قاسية استمرت سنوات طويلة، أظهر خلالها صبرا واحتمالا عجيبا حتى نال إكليل الشهادة في أوائل القرن الرابع الميلادي.

أمير ورئيس الشهداء 

ويلقب مار جرجس بـ«رئيس الشهداء» و«أمير الشهداء»، وتنتشر الكنائس التي تحمل اسمه في مصر والعالم كله، ويكرم كأحد أشهر القديسين الذين قدموا حياتهم بإيمان قوي وثقة كاملة في الله. 

ويُعتبر ديره بالرزيقات في الأقصر من أهم الأديرة التي تقيم احتفالا سنويا كبيرا باسمه، يجتمع فيه عشرات الآلاف من الأقباط لإحياء ذكراه وطلب بركته.

ويُعد دير مار جرجس بالرزيقات من أشهر الأديرة في مصر، ويستقبل خلال فترة الاحتفال عشرات الآلاف من الزوار الذين يأتون للصلاة وطلب البركة والمشاركة في الطقوس الكنسية المختلفة في أجواء يسودها النظام والمحبة.

وتتواصل فعاليات الاحتفال على مدار الأيام المقبلة بالصلوات والعظات والقداسات اليومية حتى موعد العيد الرسمي للشهيد مار جرجس، حيث يختتم الاحتفال بقداس عيده الكبير الذي يترأسه نيافة الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت، في أجواء إيمانية تعبر عن عمق محبة الأقباط لشهدائهم وقديسيهم.

مار جرجس الترانيم ذكرى استشهاد القديس مار جرجس الكنسية القديس مار جرجس الروماني شهداء الكنيسة القبطية

