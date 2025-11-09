قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا طفيفًا، في نهاية تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025، إذ سجل في البنك الأهلي المصري نحو 47.29 جنيه للشراء، 47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي الآن نحو 47.27 جنيه للشراء، 47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن نحو 47.29 جنيه للشراء، 47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر الآن نحو 47.31 جنيه للشراء، 47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الآن إلى 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد الآن

بلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل المصرف المتحد الآن نحو 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع.

سعر الأخضر في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في مصر الآن داخل البنك التجاري الدولي نحو 47.29 جنيه للشراء، 47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في بنك بركة

بلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك البركة نحو 47.27 جنيه للشراء، 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل

بلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك فيصل نحو 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك الكويت الوطني نحو 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع.

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

