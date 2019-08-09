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حوادث

من هو الإرهابي منفذ حادث انفجار معهد الأورام ؟ .. تفاصيل

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:11 ص
الارهابي منفذ انفجار
الارهابي منفذ انفجار معهد الاورام
مصطفي الرماح - أحمد مهدي
كشفت وزارة الداخلية، التفاصيل الكاملة عن ملابسات حادث انفجار معهد الأورام بالقاهرة.

وأشار بيان صادر عن الوزارة، إلى هوية الإرهابي منفذ حادث انفجار معهد الأورام.

وينشر صدى البلد بعض المعلومات عن الارهابي، والسجل الأسود له ضمن اعترافات عناصر خلية طلائع حسم..

- الإرهابي عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن
- أحد أعضاء حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي
- مواليد 18 أبريل عام 1995
- مقيم بمركز سنورس - محافظة الفيوم
- مطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم 123 لسنة 2018
- القضية المطلوب ضبطه فيها معروفة إعلاميا بـ "طلائع حسم"
- مدرج على قوائم الإرهاب بقرار صادر عن المحكمة
- تلقى دعم وتكليفات من قيادات الحركة في تركيا والسودان
- تلقى تكليف بنقل كميات من المواد المفرقعة إلى منطقة بعينها
- تقابل مع والدته في لقاء أخير أمام حديقة الأزهر بصلاح سالم
- تحرك بالسيارة من منطقة النزهة باتجاه شارع صلاح سالم
- الإرهابي ظهر بالسيارة بمحيط سور مجري العيون وقصر العيني
- المتهم قاد سيارته المفخخة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل
- تم مطابقة البصمة الوراثية لـ أشلاء انفجار معهد الأورام مع أفراد أسرته
- تحدث مع شقيقه قبل الحادث بأيام ثم اختفى وطلب منه عدم الاتصال به

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