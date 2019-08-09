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اقتصاد

عيار21 بـ 680 جنيها.. اسعار الذهب اليوم الجمعة 9 -8- 2019 فى مصر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:13 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزي
استقرت أسعار الذهب اليوم اليوم الجمعة 9 -8- 2019 ،حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 684 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بين 586 جنيها.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 782 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا 5472 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 14 سعرا 456 جنيها، وعيار 12 نحو 326 جنيها.

وصعدت أسعار الذهب 1 بالمائة اول أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام، في ظل غياب أي مؤشر على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفعت أسعار الذهب عند الساعة 07:18 (بتوقيت جرينتش) في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

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