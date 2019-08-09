رغم احتمالية غيابه أمام نوريتش.. ساديو ماني دائما يسجل في البدايات

يستضيف فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، نظيره فريق نوريتش سيتي على ملعب آنفيلد قلعة الكتيبة الحمراء فى افتتاحية الدورى الإنجليزى.





ويعتبر السنغالى ساديو ماني أكثر لاعبى الريدز تسجيلا فى بدايات دورى البريميرليج حيث سجل فى 3 نسخ بالدورى الإنجليزى متتالية أعوام 2016 - 2017 - 2018.





ساديو ماني دائمًا ما يسجل في المباراة الافتتاحية ونجح فى إحراز أهدافا في المباراة الإفتتاحية بقميص ليفربول في الثلاث مواسم الأخيرة أمام آرسنال ثم واتفورد وضد ويست هام.





وأصبح "ماني" أول لاعب يسجل في 3 مباريات افتتاحية بالدوري لليفربول منذ لاعبه المخضرم جون بارنز خلال مواسم 1989-1991.





ويكتنف الغموض مشاركة السنغالى ساديو ماني أمام فريق نوريتش حيث حصل على راحة لمدة اسبوعين عقب خسارة منتخب بلاده فى نهائى بطولة أمم افريقيا التى أقيمت مؤخرا فى مصر أمام منتخب الجزائر.





ما زاد من حالة الغموض ما قاله الألماني يورجن كلوب المدير الفنى للريدز فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: كان لدى مانى إجازة لمدة أسبوعين فقط، لذلك لم يخسر الكثير من لياقته، ويبدو أنه لائق، وتدرب لأول مرة يوم الأربعاء الماضي وهو فى حالة معنوية جيدة" مضيفا أن اللاعب خيار متاح أمام نوريتش لكن سنرى.



