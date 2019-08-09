خطيب المسجد النبوي يكشف عن 5 أمور تحدث في يوم عرفة

قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، أن يوم عرفة يوم عظيم جليل يعم خيره وبركاته هذه الأمة.



وأوضح «الحذيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أن ذلك لما يتنزل فيه من الرحمة وما يغفر الله فيه من الذنوب العظام للحاج ولمن شفع فيه وللمقيم على الطاعة.



واستشهد بما ورد عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء».



وأضاف أن أفضل الدعاء دعاء عرفة وهذا يعم الحاج والمقيم والحاج يختص بمزيد الفضل، داعيًا: فتح الله لكم أبواب كل خير فيه وأحصى لكم فيها الأعمال لتروا ثوابها العظيم.

