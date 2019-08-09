استعدادا لمسابقة العيد.. واعظات الأزهر يوزعن دليل الحج والعمرة على المصلين

وزعت عدد من واعظات الأزهر الشريف كتاب دليل الحج والعمرة وكتاب دليل المضحي على الجمهور من النساء والرجال والأطفال بالجامع الأزهر والتوعية بمسابقة عيد الأضحى المبارك على الكتابين.



وأعلن الأزهر الشريف، المسابقة الثقافية في كتابي "دليل الحج والعمرة"، و"دليل المضحي"، بمناسبة موسم الحج، وحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله -تعالى- على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



ويوزع الأزهر الكتابين مجانًا في الجامع الأزهر الشريف، بدايةً من صلاة عيد الأضحى المبارك وطَوال أيام العيد.



ويمكنكم الاطلاع على أسئلة المسابقة وتحميل نسخة إلكترونية من الكتابين عبر بوابة الأزهر، بداية من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 على أن ترسل الإجابات مرفق معها: (الاسم - والسن – والتليفون) على بوابة الأزهر الإلكترونية في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019م.



يذكر أن جميع الإجابات يمكن استخراجها من الكتابين المذكورين وسيتم تكريم 100 فائز من المتقدمين للمسابقة يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع وتشمل الجوائز مجموعة كتب قيمة من إصدارات الأزهر الشريف.