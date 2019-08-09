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وزير الدفاع الأمريكي يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:35 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
رويترز
اجتمع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مع رئيس كوريا الجنوبية موجن جيه-إن في سول اليوم الجمعة وسط مجموعة من التحديات التي تتراوح بين الخلاف التجاري بين سول وطوكيو وتكلفة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وفي أولى جولاته الخارجية منذ تأكيد ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، وصل إسبر إلى كوريا الجنوبية مساء أمس الخميس وسط النزاع التجاري متصاعد بين اثنين من أهم حلفاء واشنطن الآسيويين.

وفي وقت سابق من هذه الأسبوع قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الجنوبية وافقت على أن "تدفع (أموالا) أكبر بكثير" لتحمل عبء التكلفة المطلوبة لبقاء 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية وإن المحادثات جارية لبحث تلك المسألة.

لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أبلغ الصحفيين أمس الخميس أن المفاوضات لم تبدأ بعد.

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