شاهد.. كهربا في أحدث ظهور بتدريبات أفيس البرتغالي

نشر اللاعب محمود كهربا نجم الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر كهرباء خلال الصورة في تدريبات فريق أفيس البرتغالي ولاقت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات من جانب جمهوره.



وانضم كهربا إلى نادي أفيس البرتغالي، بعدما أكد أنه تم فسخ التعاقد مع الزمالك.



وحدث خلاف قوي بين الطرفين، بسبب تأكيد مسؤولي الزمالك أن عقد اللاعب سليم تمامًا، وتم تسجيله في اتحاد الكرة.

