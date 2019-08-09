مهرجان أهداف.. ليفربول يسجل الهدف الثالث أمام نورويتش سيتي.. فيديو

نجح فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، من إضافة الهدف الثالث في مرمى منافسه فريق نورويتش سيتي بالمباراة التي تجمع الفريقين باستاد انفيلد في افتتاحية الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 2019 /2020.



وسجل الهدف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بالدقيقة 29 من رأسية قوية بعد ركلة ركنية لصالح فريق ليفربول.



وشهدت المباراة تسجيل المحترف الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز بالدقيقة 19 وذلك بعدما تلقى تمريرة جعلته أمام الحارس مباشرة.



وكان فريق ليفربول قد سجل الهدف الاول عن طريق النيران الصديقة بخطأ من مدافع فريق نوريتش سيتي عقب استقبال سئ من تسديدة مهاجم ليفربول اوريجي.



وجاء التشكيل يضم كل من

في حراسة المرمى : أليسون بيكر



خط الدفاع:ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جوميز - أندرو روبرتسون



خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - جوردان هندرسون



خط الهجوم: محمد صلاح - ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو

