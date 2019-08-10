منة فضالى تواسي أحمد السعدنى بعد وفاة طليقته وأم أبنائه

حرصت الفنانة منة فضالى على تقديم التعازى للفنان أحمد السعدني بعد وفاة طليقته وام أبنائه مساء أمس الجمعة.



وكتبت على صفحتها بموقع فيس بوك : خالص العزاء ل اخويا الغالي احمد السعدني في وفاة زوجته السابقة أم عبدالله وياسين ربنا يرحمها ويصبرك إنا لله وإنا إليه راجعون.



وسيطرت حالة من الحزن على أصدقاء ومحبي أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده ، بعد رحيلها اليوم الجمعة، 9 أغسطس، وظل أصدقاؤها ينعونها بكلمات من الحزن والأسى، ويرددون دعوات الرحمة على روحها.



وتوفيت مساء ، الجمعة، أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.