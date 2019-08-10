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فن

ببطن مكشوفة.. دينا مع إبنها فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:00 ص
دينا مع ابنها
دينا مع ابنها
نبيل العدوى
حضرت الفنانة دينا حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز والذى أقيم فى مدينة العلمين بصحبة ابنها، وظهرت ببطن مكشوفة.

أشعلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول بمصر بمدينة العلمين الجديدة بالعديد من الأغاني الاستعراضات المبهرة التي تألقت خلالها مرتدية سواريهات جمبسوت ما بين الأحمر والأخضر والأبيض، وخطفت أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

تخلل استعراضات جينفر احتفل الجمهور بعيد ميلادها والتي من جانبها ابدت إعجابها وحبها لمصر ولهذه الليلة المميزة كما شاركت ابنتها تقديم أغنية "limit less " والتي حصدت المزيد من أجواء الإثارة التي لم تنتهي طوال تواجد جينفر علي خشبة المسرح وعلي مدي ساعة ونصف الساعة من الابهار.

jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.

وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.

وشاركت فى عدد من الأفلام ومنها، Angel Eyes ،Shall We Dance? ، The Back-up Plan.
ببطن مكشوفة.. دينا مع إبنها فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى

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