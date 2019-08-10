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الطماطم بـ4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 10-8- 2019.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:39 ص
خضار وفاكهة
خضار وفاكهة
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت، الموافق 10 - 8 - 2019.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي:

الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس:5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار : 4 جنيهات
الجزر:6 جنيهات
الملوخية : 3 جنيهات
الكوسة : 9 جنيهات
الفاصوليا : 28 جنيهًا

أما الفاكهة:
البطيخ: 15 جنيهًا
الكانتلوب : 6 جنيهات
الخوخ: 7 جنيهات
المانجو : 10 جنيهات

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