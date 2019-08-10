الطماطم بـ4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 10-8- 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت، الموافق 10 - 8 - 2019.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي:



الطماطم: 4 جنيهات

البطاطس:5.5 جنيه

البصل: 3.5 جنيه

الخيار : 4 جنيهات

الجزر:6 جنيهات

الملوخية : 3 جنيهات

الكوسة : 9 جنيهات

الفاصوليا : 28 جنيهًا



أما الفاكهة:

البطيخ: 15 جنيهًا

الكانتلوب : 6 جنيهات

الخوخ: 7 جنيهات

المانجو : 10 جنيهات