الطماطم بـ4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 10-8- 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت، الموافق 10 - 8 - 2019.
وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي:
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس:5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار : 4 جنيهات
الجزر:6 جنيهات
الملوخية : 3 جنيهات
الكوسة : 9 جنيهات
الفاصوليا : 28 جنيهًا
أما الفاكهة:
البطيخ: 15 جنيهًا
الكانتلوب : 6 جنيهات
الخوخ: 7 جنيهات
المانجو : 10 جنيهات
وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي:
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس:5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار : 4 جنيهات
الجزر:6 جنيهات
الملوخية : 3 جنيهات
الكوسة : 9 جنيهات
الفاصوليا : 28 جنيهًا
أما الفاكهة:
البطيخ: 15 جنيهًا
الكانتلوب : 6 جنيهات
الخوخ: 7 جنيهات
المانجو : 10 جنيهات