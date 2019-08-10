مد أجل الحكم على 28 متهما في قضية اقتحام الحدود الشرقية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل الحكم على المتهمين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وذلك بمناسبة العطلة الرسمية لوقفة عيد الأضحى على ان يتم تحديد موعد آخر.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.



