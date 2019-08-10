بفستان فوق الركبة وشعر كيرلى.. ابنة عمرو دياب بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها

حرصت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.



وظهرت كنزى فى الصورة بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا أبيض قصيرا يصل إلى أعلى الركبة، ويتسم التصميم بصيحة الكم الواحد.



فيما انتعلت كنزى، ابنة عمرو دياب، حذاء أسود عاليا، وتزينت ببعض الإكسسوارت العصرية المتناسقة مع إطلالتها المثيرة.



واعتمدت كنزى على خصلات شعرها الكيرلي المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج الهادئة ولم تبالغ فى استخدام مستحضرات التجميل.



