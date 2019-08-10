فرج عامر: ننتظر بداية الدوري العام حتى نرى رد فعل الصفقات النارية

احنا في انتظار بداية الدوري العام حتي نري ود فعل الصفقات النارية التي نسمع عنها من مسئولين اندية كثيرة ومتعددة — Farag Amer (@FaragAmer_) August 10, 2019

أعرب " فرج عامر " عن حماسة لبدء بطولة الدورى الممتاز وجنى ثمار الصفقات الأندية .وكتب " فرج عامر" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : "احنا في انتظار بداية الدوري العام حتي نرى رد فعل الصفقات النارية التي نسمع عنها من مسئولين اندية كثيرة ومتعددة".وحرصت الأندية على تدعيم جميع خطوطها الأمامية والخلفية وفى وسط الملعب وكذلك حراسة المرمي فى موسم الانتقالات الجارية، للاستفادة من خدمات اللاعبين الجدد فى الموسم الكروى المقبل 2019/2020.وكانت المفاجأة أن الأندية الصاعدة حديثًا لدورى الأضواء والشهرة هى المتصدرة للميركاتو الصيفي، من حيث عدد الصفقات حتى الآن، إذ يأتي طنطا في المرتبة الأولى بـ13 لاعب، يليه أسوان بـ"12" لاعب، بينما تعاقد الزمالك مع 11 لاعب بينهم 3 حراس مرمى، فى حين اكتفى غريمه التقليدى الاهلى ب 4 صفقات فقط فى انتظار البحث عن الصفقة الخامسة المهاجم الإفريقي السوبر، وتعاقد بيراميدز مع 9 لاعبين.