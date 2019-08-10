ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: ننتظر بداية الدوري العام حتى نرى رد فعل الصفقات النارية

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:02 م
فرج عامر
فرج عامر
منار نور
أعرب " فرج عامر " عن حماسة لبدء بطولة الدورى الممتاز وجنى ثمار الصفقات الأندية .

وكتب " فرج عامر" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : "احنا في انتظار بداية الدوري العام حتي نرى رد فعل الصفقات النارية التي نسمع عنها من مسئولين اندية كثيرة ومتعددة".

وحرصت الأندية على تدعيم جميع خطوطها الأمامية والخلفية وفى وسط الملعب وكذلك حراسة المرمي فى موسم الانتقالات الجارية، للاستفادة من خدمات اللاعبين الجدد فى الموسم الكروى المقبل 2019/2020.

وكانت المفاجأة أن الأندية الصاعدة حديثًا لدورى الأضواء والشهرة هى المتصدرة للميركاتو الصيفي، من حيث عدد الصفقات حتى الآن، إذ يأتي طنطا في المرتبة الأولى بـ13 لاعب، يليه أسوان بـ"12" لاعب، بينما تعاقد الزمالك مع 11 لاعب بينهم 3 حراس مرمى، فى حين اكتفى غريمه التقليدى الاهلى ب 4 صفقات فقط فى انتظار البحث عن الصفقة الخامسة المهاجم الإفريقي السوبر، وتعاقد بيراميدز مع 9 لاعبين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز الرياضة.. كهربا يكشف حقيقة توقيعه لـ الأهلي.. والزمالك يعرض 100 مليون لضم عواد

الزمالك يحدد شرطا وحيدا للموافقة على رحيل حمدي النقاز

ترشيحاتنا

فيديو مقزز.. فئران تحصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة على السوشيال ميديا

تقليل دخول الحمام.. حل مبتكر من الرئيس البرازيلي لحماية البيئة

الأهلي يكشف موقفه من بيع علي معلول

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-8-2019

منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه كندا اليوم فى كأس العالم

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. ريهانا تشتري خضراوات من أسواق كاليفورنيا

بفستان فوق الركبة وشعر كيرلى.. ابنة عمرو دياب بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها

أبيض X أبيض وظهر مكشوف... نيللى كريم تستعرض أناقتها على البحر