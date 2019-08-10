تشكيل لجنة الحكام كاملا وعنصر نسائى مفاجأة .. تفاصيل

أعلن اليوم السبت اتحاد الكرة عن تشكيل اللجان واختيار سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح الذى تقدم باستقالته على خلفية خروج منتخب مصر الوطنى من أمم أفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر.



قال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن تشكيل لجنة الحكام الجديد سوف يضم بجانب سمير عثمان كلا من : ايمن دجيش وتامر دري وياسر عبد الرؤوف ونعمه رشاد ووجيه نائبا لرئيس اللجنة والدكتور عزب حجاج مدير ادارة التحكيم.



أضاف : سوف يتولي ياسر عبد الرؤوف مع نعمه رشاد ملف التحكيم النسائي فيما سوف يتم إسناد ملف الحكام المساعدين الى عميد الحكام ايمن دجيش وتامر دري سوف يتولى ملف اللجنة الفنية باعتباره احد محاضري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر حرصا على سير العمل في المرحلة المقبلة تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات على النحو التالي:

- لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين

- لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل

- لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة شوقي عبد الشافي، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية.

- لجنة الحكام برئاسة سمير عثمان.



بالإضافة إلى استحداث لجنة فض المنازعات برئاسة أحد رجالات القضاء، فيما ستتولى إدارة شئون اللاعبين إدارة محترفة برئاسة كابتن وليد العطار.



أما بالنسبة إلى لجنة رابطة أندية القسم الأول، فقد تمت مخاطبة الأندية لتحديد مرشيحها لبدء تفعيلها،كما يجري العمل على تكوين لجنتي أندية القسمين الثاني والثالث، ومن المقرر أن يعلن عن تشكيل لجان رخص الأندية والفروع وشئون المدربين بعد إجازة عيد الأضحى.

