ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تهنئ الوطن العربي بعيد الأضحى : ينعاد عليكن جميعا

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:04 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
محمد بدران
هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها والأمة الإسلامية في الوطن العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وكتب نانسي عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : ‏"أضحى مبارك، ينعاد عليكن جميعًا وعلى وطنا العربي بالخير والسلام وكل عام وانتو بألف خير". 

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وهم، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.
نانسي عجرم تهنئ الوطن العربي بعيد الأضحى : ينعاد عليكن جميعا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إبراهيم سعيد يهنئ المسلمين بعيد الاضحى المبارك

ربنا يعيده علينا دايما بالخير..نبيل الحلفاوي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

شاهد.. محمد بن راشد يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

أيتن عامر توجه رسالة للمسلمين بمناسبة عيد الاضحى

أحمد عز لـ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى: عيد سعيد على كل عزاوي

تركى آل الشيخ يهنئ المسلمين بعيد الاضحى المبارك

ترشيحاتنا

في اول ظهور رسمي.. تريزيجيه يقود استون فيلا أمام توتنهام

4 أخطاء يقع فيها الحجاج أثناء الوقوف بعرفة

قانون الإيجار القديم.. 3 سيناريوهات أمام البرلمان قبل المحطة الأخيرة في عمر المجلس الحالي

فيروس جديد يهدد حياتك الشخصية .. تعرف عليه

شاهد| مبروك عطية يرد على اتهامه بإصدار فتاوى كوميدية..فيديو

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة