نانسي عجرم تهنئ الوطن العربي بعيد الأضحى : ينعاد عليكن جميعا

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها والأمة الإسلامية في الوطن العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وكتب نانسي عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : ‏"أضحى مبارك، ينعاد عليكن جميعًا وعلى وطنا العربي بالخير والسلام وكل عام وانتو بألف خير".



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.



وهم، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.