في دقيقتين .. أنطوي وتراوري يحرزان هدفين لـ بيراميدز أمام إيتوال الكونغولي .. فيديو

أحرز الغاني جون أنطوى الهدف الأول لفريق بيراميدز فى مرمى إيتوال الكونغولي فى الدقيقة 19 من ضربة رأسية قوية تسكن الشباك وأضاف ايريك تراورى ثانى الأهداف فى الدقيقة 21 في المباراة المقامة حاليا فى إطار دور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



بدأ اللقاء بضغط هجومى عبر الثلاثى عبدالله السعيد وايريك تراورى وإسلام عيسى ومرر الغاني جون أنطوى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها عبدالله السعيد تصطدم فى جسم مدافع الفريق الكونغولى ويمسكها حارس مرمى المنافس.



مرر عبدالله السعيد فى الدقيقة التاسعة كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها إيريك تراورى قوية يتصدى لها حارس المرمى الكونغولى بصعوبة وترتد مرة أخرى سددها ضعيفة إسلام عيس وينجح الحارس فى الإمساك بها ويحرم بيراميدز من هدف التقدم.



أهدر الغاني جون أنطوى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة من عبدالله السعيد سددها بقوة يبعدها الحارس الكونغولى الى ضربة ركنية.



ودفع الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز بتشكيلة ضمت كل من: فى حراسة المرمى أحمد الشناوي وفى خط الدافع رجب بكار وعلي جبر واحمد ايمن منصور ومحمد حمدي وفى خط الوسط نبيل دونجا وعبدالله السعيد وابراهيم حسن وإسلام عيسى وايريرك تراوري وفى خط الهجوم الغاني جون انطوي.