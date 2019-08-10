حفل محمد رمضان الجديد.. تعرف على الزمان والمكان

في جولف بورتو مارينا يوم الجمعة ٢٣ أغسطس أقوى حفلة في الساحل احجز تذكرتك من فوري ومنافذ البيع في جميع أماكن بورتو ثقة في الله نجاح".

نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه موعد ومكان حفله الجديد والذى من المقرر أن يقدمه بمناسبة عيد الأضحى بمنطقة الساحل الشمالي.قال محمد رمضان: "إن شاء الله ميعادنا

من المتوقع أن يقدم محمد رمضان عددا من الأغانى التى قدمها فى الفترة الأخيرة منها "مافيا والملك ونمبر وان".يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كليب "انساي" مع النجم المغربي سعد المجرد ، والذي حقق نجاحا ونسبة مشاهدة عالية عبر قناته الرسمية على يوتيوب.