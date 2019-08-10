صورة وكلمة.. هانى شاكر يهنئ الأمة الإسلامية بـ عيد الاضحى

هنأ أمير الغناء العربي هانى شاكر جمهوره والامة الاسلامية بعيد الاضحى المبارك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
نشر هانى شاكر صورة له وعلق قائلا: "كل سنة وانتم طيبين".
وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهى: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".
نشر هانى شاكر صورة له وعلق قائلا: "كل سنة وانتم طيبين".
وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهى: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".
فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب وانضمت إليهما موريتانيا.