نيللي كريم تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى المبارك

هنأت الفنانة نيللي كريم جمهورها والأمة الإسلامية في الوطن العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت نيللي كريم صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتبت نيللي كريم تعليقا على الصورة "عيد سعيد".





كانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري وهي "السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا".