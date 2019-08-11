على طريقة بوحة الصباح .. عجل يسحل نبيل الحلفاوي على الأرض.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للفنان نبيل الحلفاوى وهو يقوم بذبح الأضحية.



وظهر نبيل الحلفاوى فى مقطع الفيديو وهو يحاول ذبح الأضحية ولكنه فشل بسبب ثوران الأضحية عليه مما أدى إلى وقوعه فى الأرض أكثر من مرة.



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الاضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

