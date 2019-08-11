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وفاة حاج أردني في مكة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:02 م
صدى البلد
قسم الخارجي
أعلن رئيس البعثة الطبية الأردنية أمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت ابو الفول، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة لحاج أردني في مكة المكرمة، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعرب عن ترحيبه بضيوف الرحمن، متمنيا لهم حجا مبرورا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

وكتب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم".

وأضاف: "وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام".

ووصل العاهل السعودي، أمس السبت، إلى منى لمتابعة الإجراءات المقدمة إلى حجاج بيت الله الحرام لضمان العمل على راحتهم.

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