بـ كاش مايوه يبرز مفاتنها .. منة فضالي بإطلالة مثيرة

حرصت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات، بصور جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية، ومازالت منة تستمتع بإجازتها الصيفية، وتنشر صورها من وقت إلى آخر على البحر.



وظهرت منة فضالي فى الصور بإطلالة صيفية حيث ارتدت كاش مايوه أبيض شفاف ومايوه بكينى باللون الأحمر يبرز مفاتنها.



وتركت منة فضالي شعرها بطريقة بسيطة وجذابة للغاية، واكتفت بوضع الآي لاينر لتبرز جمال عينيها مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.



ولم تتكلف منة فضالي في ارتداء الاكسسورات فقد اكتفت بالظهور بنظارة شمسية بنية اللون وبإطلالة رقيقة، وطبيعية.



وتستعد منة فضالي لتصوير مشاهدها بفيلم ماكو مع قصي خولي وبسمة.