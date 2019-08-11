محافظ الجيزة يفتتح توسعات 5 أقسام بمستشفى التحرير العام بإمبابة

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية عقب أدائه صلاة عيد الأضحى للتأكد من سير العمل وتوافر الخدمات للمواطنين ومتابعة حالة النظافة بالشوارع.



وافتتح محافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعات لـــ5 أقسام بمستشفى التحرير العام بإمبابة، حيث شملت أقسام الرعاية المركزة للأطفال وتوسعات قسم الكلى الصناعى وتوسعات وحدة الغسيل الكلوى وتوسعات قسم الرعاية المركزة وتوسعات قسم الحضانات.



كما تفقد اللواء أحمد راشد عددا من الأقسام داخل المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والتأكد من توافر الأدوية والأطقم الطبية، كما حرص المحافظ على توزيع العيديات على المرضى.



ووجه محافظ الجيزة رئيس حى شمال الجيزة ومدير مديرية الشئون الصحية بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من أعمال التطوير والصيانة بالمستشفى والاهتمام بمستوى الجودة فى أعمال التشطيب، خاصة فى السلالم والممرات لمراعاة ظروف المرضى الصحية من المترددين على المستشفى.



وفور تأكد المحافظ من انتظام العمل داخل المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، وجه المحافظ بصرف مكافأة 15 يوما لطاقم العمل بالمستشفى لتأدية عملهم على الوجه الأمثل.



وخلال الزيارة، استمع المحافظ لعدد من الشكاوى والمطالب الخاصة بالمرضى، ووجه بسرعة تلبيتها، كما وجه مدير مديرية الشئون الصحية ببحث مدى إمكانية الاستفادة من الأطباء المحالين على المعاش للعمل كاستشاريين للاستفادة من خبراتهم لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسد العجز الذى تعانى منه عدد من الاختصاصات الطبية بالمستشفيات.