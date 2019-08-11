محافظ الجيزة يوزع العيديات على فتيات دار الرعاية والحنان بإمبابة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لدار "الرعاية والحنان" لرعاية الفتيات الأيتام بإمبابة، حيث قدم لهن العيديات واطمأن على مستوى العمل بالدار ومدى توافر الخدمات للفتيات.





وخلال الزيارة تفقد المحافظ معرض للمشغولات اليدوية والأعمال الفنية والجوائز وشهادات التكريم الخاصة بالفتيات المقيمات بالدار وحرص المحافظ على الإستماع لطلبات الفتيات وتلبية رغبتهن فى إلتقاط صورة تذكارية.





ووجه محافظ الجيزة بضرورة الاهتمام بالفتيات الأيتام نزلاء دار الرعاية، وتقديم كافة أوجه الدعم لهن.



