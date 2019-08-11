وفاة مثيرة للشبهات.. العثور على جثة سيدة من عائلة منفذ هجوم مسجد النور بـ النرويج

أعلنت الشرطة النرويجية العثور على جثة في منزل بإحدى ضواحي العاصمة أوسلو، تعود لامرأة قريبة من المسلح الذي فتح النار داخل مسجد مجاور في نفس اليوم، في هجوم أسفر عن جريح واحد واعتقال المهاجم.



وقال المتحدث باسم شرطة أوسلو رورن سكيولد خلال مؤتمر صحفي: "نعتبرها وفاة مثيرة للشبهات.. القتيلة على صلة بالرجل الذي اعتقل في وقت سابق"، مشيرا إلى أن المهاجم يجمعه بالضحية "رابط أسري"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.



وأعلنت شرطة النرويج أنها تتعامل مع إطلاق النار داخل مسجد النور على أنه "هجوم إرهابي".



وقال الشرطي: "المعطيات التي جمعناها تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة، ومواقف معادية للأجانب، أراد أن ينشر الرعب".



وأوضح المتحدث أن المسلح هو "شاب نرويجي يقيم في المنطقة" ومعروف لدى أجهزة الأمن، من دون أن يعني هذا أنه ذو "سوابق إجرامية".