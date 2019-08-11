ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة مثيرة للشبهات.. العثور على جثة سيدة من عائلة منفذ هجوم مسجد النور بـ النرويج

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:32 م
مسجد النور في النرويج
مسجد النور في النرويج
رحيم يسري
أعلنت الشرطة النرويجية العثور على جثة في منزل بإحدى ضواحي العاصمة أوسلو، تعود لامرأة قريبة من المسلح الذي فتح النار داخل مسجد مجاور في نفس اليوم، في هجوم أسفر عن جريح واحد واعتقال المهاجم.

وقال المتحدث باسم شرطة أوسلو رورن سكيولد خلال مؤتمر صحفي: "نعتبرها وفاة مثيرة للشبهات.. القتيلة على صلة بالرجل الذي اعتقل في وقت سابق"، مشيرا إلى أن المهاجم يجمعه بالضحية "رابط أسري"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وأعلنت شرطة النرويج أنها تتعامل مع إطلاق النار داخل مسجد النور على أنه "هجوم إرهابي".

وقال الشرطي: "المعطيات التي جمعناها تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة، ومواقف معادية للأجانب، أراد أن ينشر الرعب".

وأوضح المتحدث أن المسلح هو "شاب نرويجي يقيم في المنطقة" ومعروف لدى أجهزة الأمن، من دون أن يعني هذا أنه ذو "سوابق إجرامية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق نار في مسجد بالنرويج

الشرطة النرويجية تعلن إصابة شخص في إطلاق النار على مسجد بأوسلو

مع الاحتفال بـ عيد الأضحى.. هجوم إرهابي على المصلين بمسجد النور في النرويج

أول تعليق رسمي من النرويج على حادث إطلاق النار على مسجد النور

الشرطة النرويجية: نتعامل مع حادث إطلاق النار داخل مسجد باعتباره عملا إرهابيا

ترشيحاتنا

دعاء ذبح الاضحية وشروط المضحى .. شرح كامل عن كيفية توزيعها

بعد بوست خرفان عيد الاضحى.. شيرين رضا تتصدر تويتر

بعد حلقتها مع منى الشاذلي .. ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر تريند يوتيوب

بـ كاش مايوه يبرز مفاتنها .. منة فضالي بإطلالة مثيرة

بفستان حمالات .. ريهام أيمن فى أحدث جلسة تصوير

من المجزر إلى قصر عابدين.. قصة الجمل الذي أنقذه الملك فاروق من الذبح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون