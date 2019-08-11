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رياضة

النني خارج قائمة ارسنال فى مواجهة نيوكاسل بالبريميرليج

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:28 م
النني - آرسنال
النني - آرسنال
إسراء أشرف
أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة، نيوكاسل يونايتد، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وشهدت قائمة الجانرز، غياب الدولي المصري محمد النني، في ظل التقارير التى تشير إلى رحيله عن صفوف الفريق، هذا الصيف.

كما يغيب الثنائي مسعود أوزيل، وسعيد كولاسيناك، الذي نجا من هجوم بأسلحة بيضاء أثناء محاولة سرقة الشهر الماضي، عن مواجهة نيوكاسل، لأسباب أمنية أخرى.

وجاء تشكيل المدفعجية كالتالي..

لينو - مايتلاند نيلس - تشامبرز - سوكراتيس - مونريال - جندوزي - تشاكا - مخيتريان - ويلوك - نيلسون - أوباميانج.

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