دورتموند يعير مدافعه التركي توبراك إلى بريمن

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الأحد عن إعارة مدافعه التركي عمر توبراك إلى فيردر بريمن لمدة موسم.



وذكر فلوريان كوفيلدت مدرب بريمن "عمر قلب دفاع يمتلك السرعة، لقد لعب في أعلى المستويات لسنوات عدة، نحن سعداء باختياره لنا".



وأوضح بريمن أنه بنسبة كبيرة سيتضمن عقد توبراك بندا يسمح بشرائه بشكل نهائي عقب نهاية فترة إعارته.



وقد يشارك توبراك في المباراة الأولى لبريمن في الموسم الجديد من البوندسليجا والتي يلتقي خلالها مع فورتونا دوسلدورف.



