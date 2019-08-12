نائب يتقدم بمشروعى قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان

قال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه سيتقدم بمشروعى قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان ، مشيرا إلى أنه يعكف على الانتهاء من إعدادهما خلال الفترة الحالية.



وأشار كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعى القانون يتمثلان فى الأول وهو مشروع قانون لتقديم الدعم المادى لمنظومة التعليم ممثلة فى المدرسة والمدرس ، على أن يتم توفير هذا الدعم من خارج الموازنة العامة للدولة عن طريق مصادر تمويل اخرى مثل التأمين الصحى.



كما أوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع القانون الثانى هو حرية تداول المعلومات ، والذى سيقوم بإعداده تنفيذا للاستحقاق الدستورى.



كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

