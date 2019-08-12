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برلمان

برلمانى: طلب رسمى لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:35 ص
النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب رسمى خلال مدة لاتزيد على 30 يوما فى دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون الذى سبق وتقدم به بشأن تنظيم عمل المأذونين.

أشار العليمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فلسفة مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين تتمثل فى ان يكون عمل المأذون فى مكان عام وليس مكان خاص ، وذلك من خلال تخصيص مكان ثابت له يتبع وحدة الإدارية المحلية فى كل محافظة سواء مركز أو قرية أو منطقة.

أكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع القانون ألزم المأذون أن يحصل على نسبة معينة طبقا للقانون، حتى لا يخدع المواطنين بالحصول على أموال طائلة.

كان د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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