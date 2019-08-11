للإبلاغ عن مشكلات الغاز الطبيعي.. أرقام الخطوط الساخنة

تهتم وزارة البترول والثروة المعدنية، قبل توفير المنتجات والخدمات للمواطنين، في توفير الأمن والسلامة، وذلك عبر جميع شركاتها وخدماتها ومنتجاتها.
وحرصا من "صدى البلد" على تعريف القراء بطرق الوصول السهلة والسريعة لأي وسائل تأمين أو خدمة للغاز الطبيعي والبوتاجاز، ننشر في السطور التالية أرقام تليفونات الشركات الخدمية وخطوطها الساخنة وأماكنها، كي تكون متاحة عند الحاجة.
- الاتصال بـ 129 الرقم الخاص لطوارئ شركة "تاون جاس" للغاز الطبيعي إذا حدث شيء في منزلك
- الاتصال بـ 149 الرقم الخاص بشركة "جاسكو" للإبلاغ عن أي تسريب أو كسر خط الغاز في منطقتك
- الاتصال بـ 1122 خدمة الرقم المختصر لشركة "بتروتريد" للخدمات البترولية، المسؤولة عن فواتير الغاز الطبيعي
- الاتصال بـ 19994 شركة "صيانكو" لصيانة الخدمات المنزلية.
- الاتصال برقم التليفون الارضي للفرع الرئيسي لغاز مصر: 26902710
- تقديم الشكاوى عبر البريد الإلكتروني [email protected]
- خصصت شركة غاز مصر الخط الساخن 19220 لاستقبال شكاوى المواطنين
- خصصت شركة "تاون جاس" للغاز الطبيعي لخدمة العملاء أيضا رقم 19129
وتهيب شركات البترول المواطنين، بعدم العبث أو إجراء أي تصليح أو تعديل بوصلات الغاز الطبيعي السكنية، لما في ذلك من خطورة شديدة على الجميع.
وحرصا من "صدى البلد" على تعريف القراء بطرق الوصول السهلة والسريعة لأي وسائل تأمين أو خدمة للغاز الطبيعي والبوتاجاز، ننشر في السطور التالية أرقام تليفونات الشركات الخدمية وخطوطها الساخنة وأماكنها، كي تكون متاحة عند الحاجة.
- الاتصال بـ 129 الرقم الخاص لطوارئ شركة "تاون جاس" للغاز الطبيعي إذا حدث شيء في منزلك
- الاتصال بـ 149 الرقم الخاص بشركة "جاسكو" للإبلاغ عن أي تسريب أو كسر خط الغاز في منطقتك
- الاتصال بـ 1122 خدمة الرقم المختصر لشركة "بتروتريد" للخدمات البترولية، المسؤولة عن فواتير الغاز الطبيعي
- الاتصال بـ 19994 شركة "صيانكو" لصيانة الخدمات المنزلية.
- الاتصال برقم التليفون الارضي للفرع الرئيسي لغاز مصر: 26902710
- تقديم الشكاوى عبر البريد الإلكتروني [email protected]
- خصصت شركة غاز مصر الخط الساخن 19220 لاستقبال شكاوى المواطنين
- خصصت شركة "تاون جاس" للغاز الطبيعي لخدمة العملاء أيضا رقم 19129
وتهيب شركات البترول المواطنين، بعدم العبث أو إجراء أي تصليح أو تعديل بوصلات الغاز الطبيعي السكنية، لما في ذلك من خطورة شديدة على الجميع.