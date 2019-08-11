تسميد آلي وتحكم أوتوماتيكي.. 10 معلومات عن مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطائرة صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.
وينشر موقع صدى البلد 10 معلومات عن مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب:
= كان من المخطط أن تكون الصوب على مساحة 600 فدان حتى وصلت إلي 9 آلاف فدان
= مساحة القطاع الزراعى داخل القاعدة تبلغ 9 آلاف فدان
= تضم 6 آلاف بيت زراعي و2500 فدان زراعات زيتون و500 فدان زراعات أخرى
= أقل مساحة زراعية فى قاعدة محمد نجيب تبلغ مساحتها 3 أفدنة
= الصوب الزراعية ترشد 80% من مياه الري مع زيادة 4 أمثال حجم الإنتاج
= استخدام منظومة حديثة للتحكم البيئى فى درجات الحرارة والتهوية والرطوبة والإضاءة
= جميع المنتجات تتفق مع السلامة الصحية والخلو التام من متبقيات المبيدات
= توفر منتجا صحيا آمنا للسوق المحلية وتصدير ما يفيض عن الحاجة للأسواق العالمية
= تطبيق نظم الرى والتسميد الآلي واستخدام البيئات الزراعية الطبيعية
= تعمل على زيادة المعروض من الخضروات بأسعار مناسبة وبجودة عالية على مدار العام.
وينشر موقع صدى البلد 10 معلومات عن مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب:
= كان من المخطط أن تكون الصوب على مساحة 600 فدان حتى وصلت إلي 9 آلاف فدان
= مساحة القطاع الزراعى داخل القاعدة تبلغ 9 آلاف فدان
= تضم 6 آلاف بيت زراعي و2500 فدان زراعات زيتون و500 فدان زراعات أخرى
= أقل مساحة زراعية فى قاعدة محمد نجيب تبلغ مساحتها 3 أفدنة
= الصوب الزراعية ترشد 80% من مياه الري مع زيادة 4 أمثال حجم الإنتاج
= استخدام منظومة حديثة للتحكم البيئى فى درجات الحرارة والتهوية والرطوبة والإضاءة
= جميع المنتجات تتفق مع السلامة الصحية والخلو التام من متبقيات المبيدات
= توفر منتجا صحيا آمنا للسوق المحلية وتصدير ما يفيض عن الحاجة للأسواق العالمية
= تطبيق نظم الرى والتسميد الآلي واستخدام البيئات الزراعية الطبيعية
= تعمل على زيادة المعروض من الخضروات بأسعار مناسبة وبجودة عالية على مدار العام.