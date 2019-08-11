بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ

نشرت الفنانة هند رضا صورة على صفحتها الشخصية بمواقع تبادل الصور "إنستجرام"، وهي بملابس البحر نالت إعجاب متابعيها.وظهرت هند في الصورة وهي على شط البحر بشعر مبلل وملابس البحر التي لم تظهرها بشكل مختلف، وتخلت هند عن المكياج والذي يوضح ذلك أثر نزولها البحر ولكنها تمتعت بملامح بسيطة .وارتدت هند فستان شيفون منقوش طويل بديل للكاش مايوه القصير ، وترتدي نظارة شمس سوداء وتمسك مضرب راكت والكورة الخاصة باللعبة الشهيرة على البحروكتبت هند على صورتها "happy _eid"، وتفاعل معها المتابعين والمحبين للنجمة الشابة الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها الصيفية كما تبادلوا التعليقات والتهاني لها بالعيد المبارك .الجدير بالذكر أن هند رضا عملت فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع النجم محمد رمضان.