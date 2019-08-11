اهم الاخبار اليوم | مقتل والي داعش وازارو يكسر نحسه.. والأزهر يرد علي صلاة الرجال والنساء

نشر موقع صدى البلد علي مدار الساعات الماضية عدة اخبار مهمة علي رأسها مقتل والدي داعش في ادلب بسوريا علي يد تنظيم القاعدة وأيضا ازارو يكسر صيامه التهديفي خلال لقاء الأهلي واطلع بره وكذلك الإفراج عن 1634 مسجونا بمناسبة عيد الاضحي وأخيرا الأزهر يرد علي الصور المتداولة لصلاة الرجال بجوار السيدات.. فإلي نص الأخبار.قتلت قوة أمنية تتبع لـما يعرف بـ "هيئة تحرير الشام"، أو النصرة سابقا، التابعة لتنظيم القاعدة، خلال عملية دهم، قياديين اثنين من "داعش" أحدهما يشغل "والي إدلب" عقب اندلاع اشتباكات معهما أثناء محاولة اعتقالهما.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بأن قياديي "داعش" قتلا أثناء عملية دهم لمنزل تتواجد به خلايا نائمة تابعة للتنظيم على أطراف مدينة سلقين الواقعة على الحدود السورية التركية مع لواء اسكندرون غرب إدلب.تمكن وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي من كسر صيامه التهديفي، بعد تسجيله هدف الأحمر الثاني في شباك اطلع بره، في المباراة التي تجمعهما، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.وجاء هدف أزارو عن طريق عرضية حسين الشحات من الجهة اليمني، ليضعها أزارو في المرمى الخالي تماما، بعد كسر مصيدة التسلل.ويسعى الأهلي لتحقيق أكبر نتيجة أمام اطلع بره، لخوض لقاء الذهاب بأريحية كبيرة.يذكر أن مباراتي الذهاب والاياب بين الأهلي واطلع بره تقام في مصر.طواف الإفاضة من أركان الحج ولا يصح إلا به، لقوله سبحانه وتعالى: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (سورة الحج:29»، وللحج أربعة أركان وهي: أولًا الإحرام، ثانيًا: الوقوف بعرفة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الحج عرفة»، ثالثًا طواف الإفاضة حوال الكعبة بعد الوقوف بعرفة، رابعًا السعي بين الصفا والمروة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا».عقد قطاع السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1024) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019.كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزلاء إفراجًا شرطيًا.كد د.عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المجازر قامت بذبح 3715 أضحية مجانا للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل محافظات الجمهورية وهي عبارة عن 2613 "أبقار وجاموس" و 1102 ماعز وأغنام وجمال.وأضاف عبدالحكيم ان المجازر تقدم هذه الخدمة مجانا للمواطنين طوال أيام العيد بالإضافة الى الكشف الطبي على الأضحية لضمان سلامتها وصحة لحومها وأيضا حفاظا على البيئة من التلوث وانتشار الأمراض بدلا من الذبح في الشوارع.يؤدي ضيوف الرحمن ي فجر يوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء مناسك أول أيام النحر برمي الجمرات وذبح الهدي، وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وكذلك الحلق والتقصير.ويعد حلق شعر الرأس أو تقصيره واجبًا من واجبات الحج والعمرة، عند مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ويتساءل الكثير عن كيفية الحلق والتقصير للرجال والنساء والأصلع.قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه ينبغي ألا تصلي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند الجمهور.وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الرجال بجوار النساء في صلاة العيد؟»، أنه خروجًا من هذا الخلاف وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف فإننا ننصح بالتزام الشرع في ترتيب الصفوف ووقوف كلِّ في مكانه المحدد له شرعًا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.