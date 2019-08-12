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ابوالعينين ينعي شقيقة مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:13 ص
أبو العينين ينعي
أبو العينين ينعي شقيقة مكرم محمد أحمد
صدى البلد
توفيت إلى رحمة الله السيدة فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم الاثنين في محافظة المنوفية وسيقام سرادق العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين‎.

ويتقدم محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس إدارة كليوباترا ميديا (شبكة قنوات وموقع صدى البلد) بخالص التعازي للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في وفاة المغفور لها شقيقته.

ونعي أبو العينين ببالغ الحزن والأسى شقيقة مكرم محمد أحمد، داعيا المولى عز وجل أن يغفر لها ويدخلها فسيح جناته، وأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

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