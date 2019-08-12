من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

تسريحات شعر الراستا من أبرز صيحات الموضة الرائجة بين النجمات فى صيف 2019، وتعتمد هذه التسريحة على الضفائر الصغيرة المتعددة التى تغطي الرأس كله.



تسريحة الراستا تعتمد أحيانا على الشعر الطبيعى ولكن البعض الاخر يفضل إضافة شعر صناعى أو خيوط من أجل أن تكون أكثر كثافة من الشعر الطبيعى.



كما أن هناك من يفضل إضافة ألوان للشعر، مثل الأخضر أو الأحمر أو النبيتى، والألوان الزاهيه و يضاف للشعر خرز ملون وخيوط المكرمية والإكسسوارات.



فتعد تسريحة الراستا من تسريحات الشعر التى تتناسب مع فصل الصيف و الخروجات و السفر فهى تمنحك إطلالة جذابة كاجوال و غير تقليدية فى نفس الوقت.



