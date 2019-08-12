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فن

أطيب خلق الله.. غادة رجب تكشف حبها لمصابي متلازمة داون

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:34 ص
غادة رجب
غادة رجب
سعيد فراج
نشرت الفنانة غادة رجب، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه أطفال من مصابي متلازمة داون، مشيرة إلى حبها الشديد لهؤلاء الأطفال.

وعلقت غادة رجب على الصورة قائلة: «لا يكذبون، لا يغتابون، لا ينافقون، لايخونون، لا يجاملون، لايخادعون .. أطيب خلق الله».

وتفاعل متابعو غادة رجب، مع الصورة بشكل واسع، مشيرين من خلال التعليقات على الصورة إلى إعجابهم الشديد بصفاء قلبها ورقي أخلاقها.

يُذكر أن آخر أعمال غادة رجب كانت مشاركتها في الأوبريت الغنائى "حلوة بنت اللذينة" بجانب أحمد شيبة ومجد القاسم ومصطفى كامل وغادة رجب وأحمد كامل ومن إخراج عبدالمنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل.

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