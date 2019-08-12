هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية ..صورة

قال أحد الركاب يدعى " آندي رايلي" على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية، إن ثقبا كبيرا في محرك الطائرة أدى إلى هبوط اضطراري.





ووفقا لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، كان آندي رايلي يقضي عطلة لمدة ثلاثة أسابيع في المملكة المتحدة، وكان في المحطة الثانية من رحلته الطويلة إلى نيوزيلندا عندما تم تنبيهه إلى ضرورة عودة الطائرة إلى الدوحة.





وقال آندي رايلي، من منطقة باريموريمو "لقد أقلعنا بالطائرة وسمعنا ضوضاء عالية من محرك الطائرة أيقظتنا من النوم".





وتابع "كانت هناك فتحة 40 سم في 40 سم في جانب محرك جانب الطائرة".





وأضاف "بدأ الطيار في الهبوط وحاول تهدئة الركاب من خلال الاتصال الداخلي؛ قائلا إنه لم يكن هناك شيء خطير، لكننا سنهبط ونفحص الطائرة".



