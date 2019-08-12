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رياضة

زي النهاردة.. محمد صلاح يسجل أول أهدافه بقميص ليفربول في البريميرليج

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:44 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
احتفل نادي ليفربول، بذكرى أول أهداف محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الوطني، بقميص الريدز، في الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "في مثل هذا اليوم عام 2017، سجل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول في أول ظهور له بالبريميرليج".

وخاض "مو" 106 مباريات بقميص الريدز في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 72 هدفًا، وصناعة 30 أخرى، وحصل على لقب هداف البريميرليج مرتين.

وساهم الفرعون المصري في أول فوز لـ ليفربول بالموسم الجديد، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في رباعية الريدز بشباك نورويتش سيتي، في افتتاح الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة الماضي.

ويستعد محمد صلاح، لقيادة فريقه ليفربول، أمام منافسه تشيلسي، بعد غدٍ الأربعاء، في بطولة السوبر الأوروبي، بإسطنبول.

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