ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاوضات يوفنتوس مع مهاجم إنتر ميلان تتصدر صحف إيطاليا ..صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:13 ص
مهاجم إنتر ميلان
مهاجم إنتر ميلان
حسن العمدة
سلطت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تركيزها على مصير ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، والذي من المتوقع أن يرحل خلال هذا الصيف، بعد خروجه من حسابات النيراتزوري.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "يوفنتوس وإيكاردي، العروسان".

وأضافت "ماورو ينتظر باراتيتسي، الذي يدفع من أجل رحيل ديبالا وهيجواين وخماسي آخر.. إنتر ميلان يدفع إيكاردي نحو نابولي أو روما، وواندا تقابل النادي لأنها تنتظر السيدة العجوز". 

- فيما عنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "نابولي، روما، يوفنتوس: من في المقدمة بالنسبة لإيكاردي؟".

وتابعت "أنشيلوتي يدعو إيكاردي ودي لورينتيس يسارع من أجله بينما بالوتا لا يستسلم، وماروتا يضع جدارًا بينه وبين باراتيتسي". 

- وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "تحركات ماروتا وباراتيتسي.. إيكاردي ويوفنتوس، ميلينكوفيتش وإنتر، ديبالا وباريس سان جيرمان".

وأضافت "ماوريتو هو هدف البيانكونيري لتعزيز الهجوم، واليوفي يستمر في التفكير في كييزا ولا يزال يحلم بضم بوجبا.. والنيراتزوري يهاجم الصربي ميلينكوفيتش.. وهناك اتصالات جديدة وشيكة بين ديبالا وليوناردو". 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب المزايدات تشتعل بين روما ونابولي.. وصفقة نيمار تتصدر صحف إيطاليا

ترشيحاتنا

الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 12 - 8 - 2019 ..فيديو

المهن الموسيقية تنظر شكوى محسن جابر ضد محمد رمضان

مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور

هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية ..صورة

موعد مباراة منتخب مصر أمام المجر في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

بحرية الحرس الثوري مهددة إسرائيل: تواجدكم في الخليج يعني معركة

في بطولة كأس مصر.. مواجهة بيراميدز تحرم مروان محسن من شهر العسل

مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور

موعد مباراة منتخب مصر أمام المجر في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

اخبار الرياضة .. مروان محسن يحتفل بزفافه ... رئيس الزمالك ينشر صورة التفاوض مع فيريرا.. طه اسماعيل يكشف مكاسب الأهلي على اطلع برة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

أنا صاحب الكورة... كلام غير المتوقع عن فوز الأهلي 4 /0 أمام اطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

انتهاء أزمة على ماهر مع نادي المريخ

طه اسماعيل يكشف مكاسب الاهلي من الفوز برباعية أمام اطلع بره فى أفريقيا

شقيقة نيمار تفتح النار على جماهير باريس سان جيرمان

زي النهاردة.. محمد صلاح يسجل أول أهدافه بقميص ليفربول في البريميرليج

لحسم موقف الجبلاية من اللجنة الخماسية.. وفد من فيفا يزور القاهرة 20 اغسطس

المقاولون العرب يكتفى بالصفقات الأربع استعدادا للدورى الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور