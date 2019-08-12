مفاوضات يوفنتوس مع مهاجم إنتر ميلان تتصدر صحف إيطاليا ..صور

سلطت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تركيزها على مصير ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، والذي من المتوقع أن يرحل خلال هذا الصيف، بعد خروجه من حسابات النيراتزوري.





وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "يوفنتوس وإيكاردي، العروسان".





وأضافت "ماورو ينتظر باراتيتسي، الذي يدفع من أجل رحيل ديبالا وهيجواين وخماسي آخر.. إنتر ميلان يدفع إيكاردي نحو نابولي أو روما، وواندا تقابل النادي لأنها تنتظر السيدة العجوز".





- فيما عنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "نابولي، روما، يوفنتوس: من في المقدمة بالنسبة لإيكاردي؟".





وتابعت "أنشيلوتي يدعو إيكاردي ودي لورينتيس يسارع من أجله بينما بالوتا لا يستسلم، وماروتا يضع جدارًا بينه وبين باراتيتسي".





- وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "تحركات ماروتا وباراتيتسي.. إيكاردي ويوفنتوس، ميلينكوفيتش وإنتر، ديبالا وباريس سان جيرمان".



