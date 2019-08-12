ستات مريضة.. صبرى فواز يرفض الهجوم على احمد السعدنى

رفض الفنان صبرى فواز الهجوم الذي شنه البعض على الممثل احمد السعدنى الذي اعترف مؤخرًا بندمه للانفصال عن طليقته الراحلة وتركها لعدم رغبته في تحمل المسئولية.





وغرد الفنان صبرى فواز "ستات مريضة طلعت عقدها على الراجل .. روحوا اتعالجوا و سيبوا الراجل فى أحزانه".





وكان احمد السعدنى نشر صورة مع طليقته وكتب "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية، لكن حسيت اني لازم اعمل كدة دلوقتي.. فذكر إن الذكري تنفع (المؤمنين) او الكافرين او المستهبلين او تنفع اي حد حس اني عملت حاجه".





وقال احمد السعدنى "هحاول مطولش يوم ٩/٩/٢٠٠٣ حب من اول نظره في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس و معهد فنون مسرحيه حيث كنت الهو و ادرس برضه ميضرش كنت راكب عربيه و كانت ماشيه علي رجلها كنت حخبطها لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتتي هي في قلبي حب تقطيع شرايين سنه خطوبه سنه كتب كتاب شهر جواز خلفه اول ولد هنا بدأت المشكله اللي بكتب الكلام ده عشانها".





وتابع احمد السعدنى "انا زي كتير للاسف شباب anti تحمل مسئوليه بص لنسب الطلاق و انت تفهم انا بيجيلي ارتيكريه لما احس اني مسئول و هي برضه حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني اكتر مبتنطق اسمي كانت النتيجه في اول سنه بس حوالي ٤ طلاق شفهي كل الشيوخ ساعتها قالولنا ده لعب عيال الطلاق ليه شروط زي الجواز تمام اسكت بقي لا تعالي يا عم طبق الشروط ادي اول طلقه".





وأضاف احمد السعدنى "قشطه يا باشا عشت حياتك ؟ اه ...ارتحت ؟؟ لا .. وحشتني وحشني حنيتها و حبها و هبلها متيجي نرجع يا بت يالا يا متخلف هوووووب جبنا تاني ولد نفس الاحساس نفس الارتكريه بس المرادي صموووووود مش حينفع نتطلق تاني لا تصدق نفعت الجانب الاناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك و عيش حياتك المشكله اني عمري مارتحت كنت عايز حضنها و حنيتها و هبلها بس كنت بأجل الرجوع يمكن اكبر او اعقل او اقدر اتحمل المسئوليه بجد حددت لنفسي سن معين ارجعلها فيه قال يعني حبقي نضجت بس ملحقتش".





وأردف احمد السعدنى "ماتت في لحظه كانت بتكلمني قبلها بساعه و مكنتش عيانه كان عندها ضغط زي اغلب الشعب المصري الحمد لله ماتت و مشيت و قررت تسبني للابد كنت فاكرها حتستناني ومتاكد من ده مستحيل تحب حد غيري مجاش في بالي انها ممكن تموت دلوقتي صغيره و اكتر واحده في حياتي شفتها بتحب الحياه وعندها طاقة ايجابيه ماتت وسابتلي الولدين والندم".





وأكد احمد السعدنى "انا متاكد انك في الجنه رحتي للي خلقك يوم عرفه واميره وست البنات والستات ونضيفه وكريمه وصنتي ولادي و بيتي".





وأنهى احمد السعدنى منشوره "بحبك يا امل حياتي اللي اتهد وبوعدك المرادي حشيل المسئوليه للاسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك و حضنك وولادك كمان اتحرموا من احن ام ربنا يقدرني واربيهم احسن ما كنتي عايزه بحبك ومش بطلب منك غير انك تسامحيني ..ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيده".