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إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:23 م
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
ندى فكرى - عدسة : عز حسين
تشهد بوابات حديقة الحيوان بالجيزة، منذ الصباح الباكر إقبالا كبيرا من قبل الاطفال والشباب تحت سن الـ 16 على شباك التذاكر، للاحتفال بثانى ايام عيد الاضحي.

وتوافد المئات منذ الصباح الباكر الى حديقة الحيوان بالجيزة، انتظارًا لفتح شباك التذاكر، للاحتفال بعيد الاضحي وسط الخضرة والهواء الطلق.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان تفتح أبوابها في السابعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً في ظل تواجد أمني مكثف تحسبًا لأي أعمال شغب أو أي حالات تحرش.
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور
إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور

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