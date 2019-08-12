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اسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:23 م
اسعار الدواجن والبيض
اسعار الدواجن والبيض
جمال صلاح الدين
استقرت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، الاثنين، ثاني عيد الأضحى المبارك، الموافق 12 - 8 - 2019، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 23 جنيها، وهو نفس سعر أمس الأحد.

واستقرت أسعار الفراخ الساسو لتسجل 34 جنيها بفارق جنيه عن أمس، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.75 و6 جنيهات، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4 و4.25 جنيه. 

وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 18 جنيهًا، فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 36 جنيها.

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر عند 36 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيه.

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